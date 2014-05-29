《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *鲁西化工 20 10 12 6/6簿记建档 北京银行 AA 6/9 6/10 招商银行 ======================================================================================= *安徽高速公路 20 10 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/10 6/11 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= *广东粤海 30 20 12 6/6簿记建档 浦发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 招商银行 ======================================================================================= *深圳茂业 4 4 12 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/10 6/11 商厦公司 建设银行 ======================================================================================= 番禺珠江 5 3 12 5/30簿记建档 兴业银行 AA- 6/3 6/4 钢管公司 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 8 3 5/30招标 建设银行 AA+ 6/3 6/4 （核定最高发行余额） 中国银行 ======================================================================================= 江苏国泰 6 3 12 6/3簿记建档 交通银行 AA 6/4 6/5 国际集团 进出口行 ======================================================================================= 天津国际经济 2.5 1 12 6/3簿记建档 浦发银行 A+ 6/5 6/6 技术合作集团 ======================================================================================= 江苏洋河集团 20 10 12 6/3簿记建档 交通银行 AA+ 6/5 6/6 ======================================================================================= 华友钴业 5 2.5 12 6/3簿记建档 中信银行 A+ 6/5 6/6 ======================================================================================= 杭州宋城集团 12 4 12 6/3-6/4簿记 工商银行 AA- 6/5 6/6 控股公司 ======================================================================================= 北方水泥 10 10 12 6/4簿记建档 交通银行 AA 6/5 6/6 华夏银行 ======================================================================================= 重庆供销 11 6 12 6/4簿记建档 兴业银行 AA- 6/5 6/6 控股集团 中信银行 ======================================================================================= 九州通 11 5 12 6/4簿记建档 中信银行 AA 6/6 6/9 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广东粤海 50 10 5 6/6簿记建档 广发银行 AAA 6/9 6/10 控股公司 交通银行 ======================================================================================= *苏州工业园区 30 10 5 6/6簿记建档 中信银行 AAA 6/10 6/11 国资控股发展公司 ======================================================================================= *东方明珠 10 10 3 6/6簿记建档 招商银行 AA+ 6/10 6/11 浦发银行 ======================================================================================= 交运集团 3.5 2 3 5/30簿记建档 华夏银行 AA- 6/4 6/5 ======================================================================================= 北京丰台国资 10 10 5 6/4-6/5簿记 北京银行 AA+ 6/6 6/9 经营管理中心 ======================================================================================= 怀化水业 12 3 3 6/6簿记建档 招商证券 AA- 6/9 6/10 投资总公司 广发银行 ======================================================================================= 昆山经济技术 20 20 5 6/5-6/6簿记 国开行 AA 6/9 6/10 开发区资产经营公司 (中债信用增进投资股份有限公司担保)中国银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校)