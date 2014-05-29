中国债市动态：现券暖势不改，获利卖盘浮现尚难敌机构政策宽松预期

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透北京5月29日 - 中国银行间市场周四现券暖势不改，国债期货和利率互换(IRS)则变化不大。市场人士指出，单日正回购操作规模再创年内新低，支撑着机构政策扶助的预期；然现券收益率近期跌幅已不小，获利卖盘有所浮现，但尚未改大势。
“收益率先下后上，正回购发很少，延续了之前的走势；后来止盈的多，收益率就上来一些，不过较昨天收盘还是跌的，”上海一大型银行交易员称。
他进一步指出，短期内影响市场的各因素并没有发生太大的变化，下月初将发数据或呈现经济企稳迹象，部分交易盘选择将先前试探性买盘获利落袋为安。
北京一大型银行交易员亦表示，信用债的暖势，也从前期的短期融资券和企业债蔓延至中期票据品种，暖势可谓是”全面开花“。
中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币28天期正回购操作，单日操作规模再度刷新年初以来低点。据此计算，本周公开市场将净投放资金200亿元。
农业发展银行周四招标的实际剩余期约六个月的固息增发债，录得逾四倍的较高投标倍数；业内人士表示，场内资金宽裕，短期品种流动性较好，该债受到基金和外资银行青睐，最终中标收益率亦略偏低。
剩余期限约6.64年的固息国债140003券最新报价对应收益率 在4.08%/3.98%，上日尾盘为4.09%/4.00%。人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.5034%，上日尾盘为3.51%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.206元人民币，较上日结算价小跌0.038元，或0.04%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。