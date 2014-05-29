中国债市动态：现券暖势不改，获利卖盘浮现尚难敌机构政策宽松预期

路透北京5月29日 - 中国银行间市场周四现券暖势不改，国债期货和利率互换(IRS)则变化不大。市场人士指出，单日正回购操作规模再创年内新低，支撑着机构政策扶助的预期；然现券收益率近期跌幅已不小，获利卖盘有所浮现，但尚未改大势。

“收益率先下后上，正回购发很少，延续了之前的走势；后来止盈的多，收益率就上来一些，不过较昨天收盘还是跌的，”上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，短期内影响市场的各因素并没有发生太大的变化，下月初将发数据或呈现经济企稳迹象，部分交易盘选择将先前试探性买盘获利落袋为安。

北京一大型银行交易员亦表示，信用债的暖势，也从前期的短期融资券和企业债蔓延至中期票据品种，暖势可谓是”全面开花“。

中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币28天期正回购操作，单日操作规模再度刷新年初以来低点。据此计算，本周公开市场将净投放资金200亿元。

农业发展银行周四招标的实际剩余期约六个月的固息增发债，录得逾四倍的较高投标倍数；业内人士表示，场内资金宽裕，短期品种流动性较好，该债受到基金和外资银行青睐，最终中标收益率亦略偏低。

剩余期限约6.64年的固息国债140003券最新报价对应收益率 在4.08%/3.98%，上日尾盘为4.09%/4.00%。人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.5034%，上日尾盘为3.51%。