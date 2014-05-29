路透基点：联想12亿美元贷款又有部分贷款在二级市场求售--TRLPC

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，联想集团2018年12月到期的五年期双档12亿美元贷款，又有另外一部分规模最多为2,500万美元的贷款在二级市场求售，综合收益在165基点左右。
自去年12月完成融资后，该贷款已有几部分在二级市场求售。
最近的几笔出售是在3月，包括综合收益在176基点的2,500万美元贷款和综合收益约为160基点的1,000万美元贷款。
联想集团该项12亿美元贷款包括4亿美元子弹式定期贷款和8亿美元循环信贷，在初级市场上的综合收益为165个基点。
本月中，联想撤销了融资约10亿美元并购贷款的计划，此前该公司成功发行了15亿美元债券，并争取到对现有贷款合约的免责和修改。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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