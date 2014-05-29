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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 12:55 BJT

《全球汇市》美元指数上扬后暂作歇息，欧元接近三个月低位

不过美元兑日圆下跌，因指标美国公债收益率跌至将近11个月低位，这通常会削弱美元的吸引力。

美元/日圆 下滑0.1%至约101.73日圆，本周稍早曾触及两周高位102.15。

美国10年期公债收益率 最新报2.438%，周三最低曾跌至2.434%，为去年7月初以来低点。

澳元兑美元 上升0.4%至0.9272美元，受到澳洲企业投资前景向好的支撑。

澳洲企业投资第一季再度减少，但2014/15年度支出计划上修，给经济前景带来利好，也惠及澳元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3604 1.3589 +0.11 -1.03 1.3745

美元/日圆 101.72 101.83 -0.11 -3.40 105.30

欧元/日圆 138.37 138.38 -0.01 -4.39 144.73

美元/瑞郎 0.8974 0.8982 -0.09 +0.52 0.8928

英镑/美元 1.6724 1.6710 +0.08 +1.01 1.6556

美元/加元 1.0857 1.0871 -0.13 +2.23 1.0620

澳元/美元 0.9275 0.9235 +0.43 +4.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8481 0.8493 -0.14 +3.35 0.8206

澳元/日圆 94.340 94.040 +0.32 +0.52 93.850

新西兰元/日圆 86.250 86.470 -0.25 -0.19 86.410

英镑/日圆 170.12 170.16 -0.02 -2.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0930 1.0869 +0.56 +0.76 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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