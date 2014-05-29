《全球汇市》美元指数上扬后暂作歇息，欧元接近三个月低位

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
不过美元兑日圆下跌，因指标美国公债收益率跌至将近11个月低位，这通常会削弱美元的吸引力。
美元/日圆 下滑0.1%至约101.73日圆，本周稍早曾触及两周高位102.15。
美国10年期公债收益率 最新报2.438%，周三最低曾跌至2.434%，为去年7月初以来低点。
澳元兑美元 上升0.4%至0.9272美元，受到澳洲企业投资前景向好的支撑。
澳洲企业投资第一季再度减少，但2014/15年度支出计划上修，给经济前景带来利好，也惠及澳元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3604 1.3589 +0.11 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.72 101.83 -0.11 -3.40 105.30
欧元/日圆 138.37 138.38 -0.01 -4.39 144.73
美元/瑞郎 0.8974 0.8982 -0.09 +0.52 0.8928
英镑/美元 1.6724 1.6710 +0.08 +1.01 1.6556
美元/加元 1.0857 1.0871 -0.13 +2.23 1.0620
澳元/美元 0.9275 0.9235 +0.43 +4.06 0.8913
新西兰元/美元 0.8481 0.8493 -0.14 +3.35 0.8206
澳元/日圆 94.340 94.040 +0.32 +0.52 93.850
新西兰元/日圆 86.250 86.470 -0.25 -0.19 86.410
英镑/日圆 170.12 170.16 -0.02 -2.41 174.33
澳元/新西兰元 1.0930 1.0869 +0.56 +0.76 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/王翔琼/朱晓军；审校 张荻/王洋/王兴亚/杜明霞)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。