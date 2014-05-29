路透基点：台湾银行推出亚洲水泥(中国)五年期定期贷款案--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行--台湾银行周一启动亚洲水泥(中国)控股公司的2.5亿美元五年期定期贷款案。

该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。当台北银行间美元拆借利率(TAIFX)同Libor息差超过35个基点，借款人将支付超出部分的利率。

银行承贷4,500万美元或以上，前端费用为22个基点，并获得牵头行头衔；承贷3,000-4,400万美元，费用为15个基点；承贷1,000-2,900万美元的银行，前端费用为5个基点。

该笔贷款有三年的宽限期，以及可延长两年的选择权。

贷款所得将用于营运资本。回复截止日期为7月11日。

亚洲水泥(中国)控股公司4月16日宣布，同意收购四川兰丰水泥有限公司100%股权，估计作价10亿元人民币(1.61亿美元)。

亚洲水泥(中国)控股公司的非全资子公司四川亚东水泥有限公司参与该买卖协议。

公告称，收购资金将来自于公司内部资源和/或银行借款。

2012年9月，亚洲水泥(中国)控股同台湾银行、瑞穗银行以及台湾合作金库银行签署了1.05亿美元的五年期定期贷款，综合收益为120.6基点，利率较LIBOR加码115个基点。

亚洲水泥(中国)控股公司从事水泥、混凝土和相关产品的生产和销售。(完)