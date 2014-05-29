《中国企业债发行日程表》--5月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *恩施城市建设 11 7 5/30簿记建档 上限8.00% AA 6/3-6/9 长江证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *吉安市井冈山 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 宏源证券 开发区金庐陵 经济发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保) ========================================================================================= 通辽城市 17 7 5/23簿记建档 7.29% AA 5/26-5/30 恒泰证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 绍兴袍江工业 10 7 5/28簿记建档 *6.98% AA 5/29-5/30 摩根士丹利华鑫证券 区投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 桓台县金海 10 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/3 东吴证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义国资投融 20 7 5/27簿记建档 6.95% AA 5/28-6/3 银河证券 资经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 荣成经济开 12 7 5/28簿记建档 *6.75% AA 5/29-6/3 中信建投证券 发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 青州市宏源 10 7 5/28簿记建档 *7.59% AA 5/29-6/3 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 襄阳高新投资 6 7 5/28簿记建档 *7.00% AA 5/29-6/3 兴业证券 开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 温州高新技术产 12 7 5/29簿记建档 上限7.90% AA 5/30-6/3 摩根士丹利华鑫证券 业开发区投资建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市永川区 18 7 5/29簿记建档 上限7.98% AA 5/30-6/3 日信证券 惠通建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 保山国资 18 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/4 中德证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉蔡甸城建 8 7 5/27簿记建档 7.24% AA 5/28-6/4 国信证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 银川高新技术 8 8 5/27簿记建档 8.15% AA 5/28-6/4 财通证券 产业开发总公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 青海海东 12 7 5/29簿记建档 上限8.80% AA- 5/30-6/4 银河证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) 国开证券 ========================================================================================= 成都龙泉驿区 20 7 5/29簿记建档 上限8.37% AA 5/30-6/4 一创摩根证券 国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 金坛国发国际 6 7 5/29簿记建档 上限7.40% AA 5/30-6/4 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设兵团 8 7 5/30簿记建档 上限7.50% AA 6/3-6/4 兴业证券 农十二师国资公司 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 孝感城建投 16 7 5/28簿记建档 *6.89% AA 5/29-6/5 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 光大证券 ========================================================================================= 江苏苏海投资 13 7 5/28簿记建档 *7.28% AA 5/29-6/5 国信证券 集团有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地下铁 30 10 5/30簿记建档 上限6.75% AAA 6/3-6/5 广州证券 道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 天津津南城建投 18 7 5/30簿记建档 上限7.30% AA 6/3-6/5 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 北京京西鑫融 10 7 5/29簿记建档 上限7.60% AA 5/30-6/6 国信证券 投资管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津市宁河县 15 7 5/29簿记建档 上限8.50% AA 5/30-6/6 渤海证券 兴宁建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 上限8.95% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)