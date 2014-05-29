《中国企业债发行日程表》--5月29日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *恩施城市建设 11 7 5/30簿记建档 上限8.00% AA 6/3-6/9 长江证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *吉安市井冈山 8 7 5/30簿记建档 上限8.90% AA- 6/3-6/9 宏源证券 开发区金庐陵 经济发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保) ========================================================================================= 通辽城市 17 7 5/23簿记建档 7.29% AA 5/26-5/30 恒泰证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 绍兴袍江工业 10 7 5/28簿记建档 *6.98% AA 5/29-5/30 摩根士丹利华鑫证券 区投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 桓台县金海 10 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/3 东吴证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义国资投融 20 7 5/27簿记建档 6.95% AA 5/28-6/3 银河证券 资经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 荣成经济开 12 7 5/28簿记建档 *6.75% AA 5/29-6/3 中信建投证券 发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 青州市宏源 10 7 5/28簿记建档 *7.59% AA 5/29-6/3 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 襄阳高新投资 6 7 5/28簿记建档 *7.00% AA 5/29-6/3 兴业证券 开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 温州高新技术产 12 7 5/29簿记建档 上限7.90% AA 5/30-6/3 摩根士丹利华鑫证券 业开发区投资建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市永川区 18 7 5/29簿记建档 上限7.98% AA 5/30-6/3 日信证券 惠通建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 保山国资 18 7 5/27簿记建档 7.79% AA 5/28-6/4 中德证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉蔡甸城建 8 7 5/27簿记建档 7.24% AA 5/28-6/4 国信证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 银川高新技术 8 8 5/27簿记建档 8.15% AA 5/28-6/4 财通证券 产业开发总公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 青海海东 12 7 5/29簿记建档 上限8.80% AA- 5/30-6/4 银河证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) 国开证券 ========================================================================================= 成都龙泉驿区 20 7 5/29簿记建档 上限8.37% AA 5/30-6/4 一创摩根证券 国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 金坛国发国际 6 7 5/29簿记建档 上限7.40% AA 5/30-6/4 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设兵团 8 7 5/30簿记建档 上限7.50% AA 6/3-6/4 兴业证券 农十二师国资公司 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 孝感城建投 16 7 5/28簿记建档 *6.89% AA 5/29-6/5 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 光大证券 ========================================================================================= 江苏苏海投资 13 7 5/28簿记建档 *7.28% AA 5/29-6/5 国信证券 集团有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地下铁 30 10 5/30簿记建档 上限6.75% AAA 6/3-6/5 广州证券 道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 天津津南城建投 18 7 5/30簿记建档 上限7.30% AA 6/3-6/5 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 北京京西鑫融 10 7 5/29簿记建档 上限7.60% AA 5/30-6/6 国信证券 投资管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津市宁河县 15 7 5/29簿记建档 上限8.50% AA 5/30-6/6 渤海证券 兴宁建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 上限8.95% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。