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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 18:15 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级 发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
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*恩施城市建设   11       7    5/30簿记建档  上限8.00%     AA      6/3-6/9    长江证券
投资有限公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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*吉安市井冈山    8       7    5/30簿记建档  上限8.90%     AA-     6/3-6/9    宏源证券
开发区金庐陵
经济发展公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/吉安市城投提供担保)   
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通辽城市        17       7    5/23簿记建档     7.29%      AA     5/26-5/30   恒泰证券
投资集团       (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    国开证券
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绍兴袍江工业    10       7    5/28簿记建档    *6.98%      AA     5/29-5/30 摩根士丹利华鑫证券
区投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    
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桓台县金海      10       7    5/27簿记建档     7.79%      AA     5/28-6/3    东吴证券
公有资产经营   (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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遵义国资投融    20       7    5/27簿记建档     6.95%      AA     5/28-6/3    银河证券
资经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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荣成经济开      12       7    5/28簿记建档    *6.75%      AA     5/29-6/3    中信建投证券
发投资公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)                        
           
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青州市宏源      10       7    5/28簿记建档    *7.59%      AA     5/29-6/3    齐鲁证券
资产经营公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                   
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襄阳高新投资     6       7    5/28簿记建档    *7.00%      AA     5/29-6/3    兴业证券
开发有限公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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温州高新技术产  12       7    5/29簿记建档  上限7.90%     AA     5/30-6/3    摩根士丹利华鑫证券
业开发区投资建设开发公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)          
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重庆市永川区    18       7    5/29簿记建档  上限7.98%     AA     5/30-6/3    日信证券
惠通建设发展   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                     
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保山国资        18       7    5/27簿记建档     7.79%      AA     5/28-6/4    中德证券
经营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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武汉蔡甸城建     8       7    5/27簿记建档     7.24%      AA     5/28-6/4    国信证券
投资开发公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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银川高新技术     8       8    5/27簿记建档     8.15%      AA     5/28-6/4    财通证券
产业开发总公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)  
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青海海东        12       7    5/29簿记建档  上限8.80%     AA-    5/30-6/4    银河证券
投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保)           国开证券
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成都龙泉驿区    20       7    5/29簿记建档  上限8.37%     AA     5/30-6/4    一创摩根证券
国资投资经营   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    国开证券           
        
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金坛国发国际     6       7    5/29簿记建档  上限7.40%     AA     5/30-6/4    海通证券
投资发展公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保)  
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新疆生产建设兵团 8       7    5/30簿记建档  上限7.50%     AA      6/3-6/4    兴业证券
农十二师国资公司   (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)   
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孝感城建投      16       7    5/28簿记建档     *6.89%     AA     5/29-6/5    长江证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    光大证券           
    
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江苏苏海投资    13       7    5/28簿记建档     *7.28%     AA     5/29-6/5    国信证券
集团有限公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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广州地下铁      30      10    5/30簿记建档  上限6.75%     AAA     6/3-6/5    广州证券
道总公司       (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金)         广发证券
                                                                             万联证券   
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天津津南城建投  18       7    5/30簿记建档  上限7.30%     AA      6/3-6/5    国泰君安证券
       (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保)   渤海证券 
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北京京西鑫融    10       7    5/29簿记建档  上限7.60%     AA     5/30-6/6    国信证券
投资管理公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)             
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天津市宁河县    15       7    5/29簿记建档  上限8.50%     AA     5/30-6/6    渤海证券
兴宁建设投资   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                       
            
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唐山丰南        20       7    5/29簿记建档  上限8.95%     AA     5/30-6/13   首创证券
建投公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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