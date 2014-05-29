日本债市：公债价格跟随全球债市走高，10年券收益率触及一年低位

“美国和欧洲公债收益率下滑令市场感到意外，并为日债收益率下跌埋下伏笔，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益策略师Naomi Muguruma表示。

目前的关注焦点在欧洲，对欧洲央行将在6月5日会议上放宽货币政策的预期，助燃市场对固定收益证券的需求。

对欧洲央行放宽政策的希望周三推动西班牙公债收益率触及纪录低点，德国10年期公债收益率 也降至去年5月以来最低。

“如果中短期德债收益率曲线继续趋平，一些投资者可能选择将资金转向日债和美国公债。在下周欧洲央行会议前，德债可能给日本公债收益率构成下行压力，”Muguruma说。

日本20年期公债收益率 下降1个基点，至1.425%，稍早触及去年3月以来最低的1.415%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.175% +0.0 0.175%

10年期公债 0.565% -1.5 0.580%

20年期公债 1.425% -1.0 1.435%

30年期公债 1.665% -1.5 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.51 +0.14 145.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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