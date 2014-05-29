日本个股：富士通计划在未来两个财年将营业利润大幅提高35%

路透东京5月29日 - 日本富士通 周四表示，随着该公司投资于追求成长的新业务，希望到2017年3月止的会计年度将营业利润提高至2,500亿日圆(24.6亿美元)，净利增至1,500亿日圆之上。

而该公司对明年3月止会计年度的营业利润预估为1,850亿日圆，净利预估为1,250亿日圆。

富士通在一份勾勒三年经营计划财务目标的声明中表示，“自2014财年始，富士通从防守位置转为进攻，将在新领域扩大投资，实现成长战略。”