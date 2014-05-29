日本个股：富士通计划在未来两个财年将营业利润大幅提高35%

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透东京5月29日 - 日本富士通 周四表示，随着该公司投资于追求成长的新业务，希望到2017年3月止的会计年度将营业利润提高至2,500亿日圆(24.6亿美元)，净利增至1,500亿日圆之上。
而该公司对明年3月止会计年度的营业利润预估为1,850亿日圆，净利预估为1,250亿日圆。
富士通在一份勾勒三年经营计划财务目标的声明中表示，“自2014财年始，富士通从防守位置转为进攻，将在新领域扩大投资，实现成长战略。”
该公司还预计自现在起三年后的自由现金流将超过1,300亿日圆，而本财年的自由现金流预估为800亿日圆。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。