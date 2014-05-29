香港股市：盘中上扬，受中资保险股提振

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 香港股市周四盘中上涨，受中资保险股的提振；此前摩根士丹利上调保险股评等，带动股价劲扬。
中午时分，恒生指数 上扬0.5%，报23,186.78点，逼近4月高点。恒生国企指数 则跳升0.7%。
中国人寿 继周三跳升3%后，今日续涨2.4%，中国财险 也涨2.0%；此前摩根士丹利将这两支个股从“中性”上调至“表现超越同业/大盘”。
金山软件 重挫10%，该公司周三公布的业绩不如市场预期。
汇银家电 股价一度大涨达50%，至16个月高点，此前该公司称将利用在中国已建立的销售渠道，涉足内地彩票销售业务。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。