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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 13:39 BJT

香港股市：盘中上扬，受中资保险股提振

路透香港5月29日 - 香港股市周四盘中上涨，受中资保险股的提振；此前摩根士丹利上调保险股评等，带动股价劲扬。

中午时分，恒生指数 上扬0.5%，报23,186.78点，逼近4月高点。恒生国企指数 则跳升0.7%。

中国人寿 继周三跳升3%后，今日续涨2.4%，中国财险 也涨2.0%；此前摩根士丹利将这两支个股从“中性”上调至“表现超越同业/大盘”。

金山软件 重挫10%，该公司周三公布的业绩不如市场预期。

汇银家电 股价一度大涨达50%，至16个月高点，此前该公司称将利用在中国已建立的销售渠道，涉足内地彩票销售业务。(完)
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