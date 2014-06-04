重温稿-路透调查：欧洲央行6月料调降存款利率，并实施有针对性的流动性操作

* 欧洲央行6月料放松政策，调降再融资利率和存款利率

* 调降存款利率同时辅以有针对性的对企业提供LTRO，或将促进放贷

* 即便放松政策，对欧元的影响也预计不大

路透班加罗尔5月28日 - 周三公布路透调查显示，如果欧洲央行一如预期调降存款利率至负值，并针对企业启动再融资操作，那么欧元区银行放贷可能将上升。

欧洲央行将在6月5日会议上采取行动的预期升温，因央行总裁德拉吉在5月稍早明确暗示，若新的通胀预估显示有必要，那么管委会就将同意下月降息。

欧洲央行迄今一直避免放宽政策，即便通胀率降至不到央行略低于2%目标的一半，而且欧元走高使得区内商品和服务价格相对来说甚至变得更低廉。

但由于经济成长和通胀几未显露回升迹象，而且严重缺乏银行间借贷的货币市场流动性紧张，所以欧洲央行可能必须动用所剩不多的弹药。

本周调查访问的48位受访分析师中有31位认为，预计欧洲央行将下调存款利率至负值，以及让银行业者向中小规模企业发放新的长期贷款，都将有助于促进欧元区放贷。

欧洲央行此前在2011年和2012年通过两项三年期再融资操作向银行提供了逾1万亿欧元的资金。但银行业者已经将当时获得的资金偿还逾一半，即便距离到期还有很长时间，表明廉价贷款在刺激放贷和经济成长方面作用不大。

欧洲央行料在6月下调当前为零的存款利率至负0.1%，同时可能调降再融资利率自现在的0.25%至0.10%。

“愈发有迹象表明处境不佳的区内成员国信贷紧张，而降息的同时再辅以有针对性的流动性操作，可能有助于解决这一问题，”巴克莱资本国际分析师Thomas Harjes表示。

分析师称，欧洲央行若进一步放宽政策，也仅会对欧元产生很小的影响。欧元兑美元本月迄今下跌近2%，去年则累计上升逾4%。

“对欧元的影响基本已经被消化，”Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz表示。