重温稿-路透调查：欧洲央行6月料调降存款利率，并实施有针对性的流动性操作

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
* 欧洲央行6月料放松政策，调降再融资利率和存款利率
* 调降存款利率同时辅以有针对性的对企业提供LTRO，或将促进放贷
* 即便放松政策，对欧元的影响也预计不大
路透班加罗尔5月28日 - 周三公布路透调查显示，如果欧洲央行一如预期调降存款利率至负值，并针对企业启动再融资操作，那么欧元区银行放贷可能将上升。
欧洲央行将在6月5日会议上采取行动的预期升温，因央行总裁德拉吉在5月稍早明确暗示，若新的通胀预估显示有必要，那么管委会就将同意下月降息。
欧洲央行迄今一直避免放宽政策，即便通胀率降至不到央行略低于2%目标的一半，而且欧元走高使得区内商品和服务价格相对来说甚至变得更低廉。
但由于经济成长和通胀几未显露回升迹象，而且严重缺乏银行间借贷的货币市场流动性紧张，所以欧洲央行可能必须动用所剩不多的弹药。
本周调查访问的48位受访分析师中有31位认为，预计欧洲央行将下调存款利率至负值，以及让银行业者向中小规模企业发放新的长期贷款，都将有助于促进欧元区放贷。
欧洲央行此前在2011年和2012年通过两项三年期再融资操作向银行提供了逾1万亿欧元的资金。但银行业者已经将当时获得的资金偿还逾一半，即便距离到期还有很长时间，表明廉价贷款在刺激放贷和经济成长方面作用不大。
欧洲央行料在6月下调当前为零的存款利率至负0.1%，同时可能调降再融资利率自现在的0.25%至0.10%。
“愈发有迹象表明处境不佳的区内成员国信贷紧张，而降息的同时再辅以有针对性的流动性操作，可能有助于解决这一问题，”巴克莱资本国际分析师Thomas Harjes表示。
分析师称，欧洲央行若进一步放宽政策，也仅会对欧元产生很小的影响。欧元兑美元本月迄今下跌近2%，去年则累计上升逾4%。
“对欧元的影响基本已经被消化，”Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz表示。
“欧元已从1.40美元水准跌至1.37或1.36，或许行动当天还会立即作出反应，但大概就到此为止了。”(完) (编译 李爽 审校 许娜)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三