国际油市：布兰特原油近110美元，美汽油库存骤降引发需求增长希望

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
“基本面没有太大变化，我们知道利比亚和乌克兰局势仍然不稳，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。
“两种原油合约都可能下跌，因为自5月初以来涨幅很大。”
他称，美国原油隔夜比布兰特原油跌幅更大，因为其未能突破每桶105美元的关键阻力位；该合约可能进一步跌至100美元以下，而布兰特原油则可能降至107美元。
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加350万桶至3.839亿桶，高于分析师预估的增加48.3万桶。
此外，汽油库存减少140万桶，分析师预估为增加28.3万桶。
投资者目前静候能源资料协会(EIA)今天稍晚的数据，以判断美国需求前景。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/朱晓军; 审校 于春红/李春喜)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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