国际油市：布兰特原油近110美元，美汽油库存骤降引发需求增长希望

“基本面没有太大变化，我们知道利比亚和乌克兰局势仍然不稳，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。

他称，美国原油隔夜比布兰特原油跌幅更大，因为其未能突破每桶105美元的关键阻力位；该合约可能进一步跌至100美元以下，而布兰特原油则可能降至107美元。