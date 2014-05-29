台湾股市：微幅收跌结束连五日涨势，端午长假前追价意愿保守

路透台北5月29日 - 台湾股市周四微幅收低，结束先前连五日涨升格局。分析师表示，虽然今日亚洲股市多数上扬，不过投资人选择在端午节长假前先行获利了结。

台湾加权股价指数 收低0.14%或12.71点，至9,109.00点。今日成交值 为1,017.16亿台币，上交易日修正后为1,028.59亿。

台新投顾经理黄文清表示，虽然今日是摩台期结算，不过昨日许多外资已趁指数创下40个月高位之际转仓，因此并未再加大力度拉高结算。惟从外资在6月台指期 净多单已逾三万口，且在现货多呈买超来看，指数后续仍有上涨的机会。

“端午节即将到来，这两天大盘就是小涨小跌。”他说。

黄文清认为，全球金融市场多预期欧洲央行(ECB)将放松货币政策，在资金相当宽松的环境下，股市将易涨难跌。

欧洲央行(ECB)委员莫尔许周三表示，下周ECB会议上可能产生一个政策组合，用于应对低通胀和低信贷增速，但实施的时机可能会不同。莫尔许还表示，如果ECB真的降息，其希望维持三个主要利率之间的差距。