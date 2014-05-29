台湾债市：主要公债殖利率连两日收低，但获利卖压限制跌幅

* 10年公债R券殖利率两日来跌3.4基点 * 10年现券103/6收至逾一周低位 * 103/6R明日料区间整理 路透台北5月29日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周四殖 利率连两天收低，随美债同向波动，惟殖利率走低遇获利了结卖压。交易商料该券明日将重 陷区间整理，下档跌破1.47%的机会较小。 交易商指出，10年R券今日交投量能放大，价格上涨，但未能越过10年现券的前波低点 位置1.463%，显示下档卖压仍然沉重，除非美债殖利率进一步走低，才能顺势带动台债破底 ，否则短线1.47%暂成殖利率下行的阻力位，盘势明日料趋于横向整理。 〞现在美债到底要怎么走没人看得懂，但现在(台债)还是比较跟随外部因素。〞一外资 银行交易员说。 103/6R盘中创发行前交易来低位1.4760%；10年现券103/6则收至逾一周低位，收盘前低 在5月21日收报1.4691%。 市场人士指出，美债上日走势主要受欧洲央行(ECB)下周可能推出宽松政策的影响，无 论国际还是本地市场主轴都重回资金主导的交投，在此基调不变的情况下，殖利率将持续缓 步盘跌，遇利空则反弹有限。 美国指标10年期公债收益率周三跌至近11个月最低，因数据疲弱，机构投资者月底买盘 增加，以及德债收益率走低。指标10年期公债 价格上扬22/32，收益率报2.439% ，周二尾盘报2.518%，盘中触及去年7月初以来最低2.434%。 **半年报结帐影响** 另一证券商交易员则指出，今年以来台债市场整体而言仍走多头行情，在6月底半年报 结帐因素的影响下，交易商或倾向保持战果，殖利率逢低出脱，让获利先行入袋为安，此举 将使10年券殖利率短线在波段低档水位震荡，大幅下行的空间不大。 〞市场现在是且战且走，(殖利率)边下边出的接力赛。〞上述交易员说。 不过交易员也指出，以10年公债殖利率连续图 来看，今年以来10年债殖利 率已走低19.25基点，近20基点的高低差约是去年全年高低点位近60基点区间的三分之一。 交易员称，即便今年的波动不如去年，若以去年二分之一波动度评估，台债市场往上或 往下都还有约10基点的空间，也不能排除殖利率持续下行的可能。 他们也提到，除非台股大幅回档为台债市场提供多方追价诱因，否则股债市将暂时各 不相及。而回归国际债市气氛的引导，下周亦成为关键周，欧洲央行的政策决定，以及美国 非农数据料将左右市场。 但监于本周美债已提前反应，交易员也不排除下周欧洲央行政策若符合预期，市场反应 或不如预期。 交易员预估，明日10年债103/6R交投区间料在1.47-1.50%间来回。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R -2.25 1.4890 *1.4760-1.4950 155.5 10 103/6 -1.60 1.4870 1.4742-1.4920 77.5 *表该券交易来低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成 销售指数、美国企业获利第一季初值、克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 美国达拉斯联储PCE物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城 联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威廉姆斯出席活动。 30 103/8 没有成交 20 103/7 1.9050 10 103/6 1.4870 5 103/4 1.0230 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)