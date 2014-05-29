路透调查：中国5月官方制造业PMI料升至50.6，稳增长效果显现

* 公布项: 中国5月官方制造业PMI

* 公布时间: 6月1日(周日)约9:00

* 路透预估中值：50.6

* 预估区间: 50.4-50.8

* 历史数据: 4月--50.4；3月--50.3；2月--50.2

路透北京5月29日 - 路透综合10位分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料升至50.6，为年内高位，且连续第三个月回升，预示在稳增长措施的提振下经济增长动能增强。

分析人士认为，4月份国务院一系列稳增长政策的出台，将提振生产和新订单分项指标；同时欧美市场需求的回升，以及作为出口竞争对手的越南和泰国形势动荡，也会带动中国5月出口有所改善。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，“相信这个月的PMI应该能够比上个月有所回升，不然从4月初以来(政府)持续在投资上加力，一点动静也没有，这不现实。”兴业银行对5月官方PMI的预估为50.6。

谈到分项指标的贡献时，他认为，主要是生产对PMI的拉动比较大，因为从占比来看，生产、就业和新订单这三个占比是最大的，“新订单也应该有比较明显的贡献，因为本来钢铁没人要的，现在你搞项目了有人要了，订单就增加了。”

鲁政委还提到，越南和泰国形势的不稳定，也可能推动中国出口订单临时有一定的改善，因东南亚此前作为中国的竞争对手，抢了很多低端的出口单子。不过他认为这不是一个正常的、可持续的经济现象。

民族证券分析师朱启兵亦认为，随着1-4月基数效应的消失，5月出口将有所改善；此外，随着4月以来一系列政策出台，对产出和新订单也会有一定拉动作用。民族证券预计5月官方PMI为50.5。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____2014年_______ ___________________2013年________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 PMI(%)50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6

此前公布的汇丰中国5月制造业PMI初值升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升，受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方的推动。 汇丰中国5月制造业PMI终值定于6月3日公布。

中国国务院总理李克强上周表示，当前经济运行总体平稳，但下行压力仍然较大，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务，运用适当的政策工具，适时适度预调微调，保持货币信贷合理增长。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的5月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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澳新银行 50.8

招商证券 50.8

大和资本市场 50.5

海通证券 50.4

兴业银行 50.6

上海证券 50.6

民族证券 50.5

国泰君安证券 50.4

Capital Economics 50.5

ING Financial Markets 50.8

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路透中值 50.6