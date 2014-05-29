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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 14:18 BJT

韩国汇市：韩元收升，但当局疑似买入美元限制升幅

路透首尔5月29日 - 韩元 周四收升，盘中创年内新高，因出口商月底买盘需求及韩国经常帐盈余创新高予以提振，但韩国当局疑似干预汇市限制涨幅。

韩元兑美元 此间市场收报1,020.6 ，较周三的1,021.4涨0.1%。

韩元在尾盘触及年内新高1,020.5，但韩国当局疑似买入美元以抑制韩元升势，削减了韩元涨幅。(完)

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