表格：美国第一季税后企业获利初值为下滑13.7%

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 美国商务部经济分析局周四公布，美国第一季企业税后获利初值为下滑13.7%。市场预估为增长0.4%。
详细数据如下(经季节调整后百分比):
2014年 2013年 前值 2013年
第一季 第四季
来自现行生产 -9.8 2.2 2.2 4.6
企业所得税 6.1 3.2 3.2 -3.7
税后获利 -13.7 2.0 2.0 6.9
(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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