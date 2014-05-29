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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 20:55 BJT

表格：美国第一季税后企业获利初值为下滑13.7%

路透5月29日 - 美国商务部经济分析局周四公布，美国第一季企业税后获利初值为下滑13.7%。市场预估为增长0.4%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 2013年 前值 2013年

第一季 第四季

来自现行生产 -9.8 2.2 2.2 4.6

企业所得税 6.1 3.2 3.2 -3.7

税后获利 -13.7 2.0 2.0 6.9

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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