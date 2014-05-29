日本股市：日经指数连续第六个交易日收高，亚股走强支撑人气

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周四小幅收高，连续第六日上涨，亚洲股市走强支撑市场信心，但盘中震荡剧烈，因部分投资人了结近期获利。
日经指数 收涨0.1%至14,681.72点，盘中一度跌至平盘下方。
东证股价指数 上涨0.2%至1,200.68点。JPX日经400指数 上涨0.2%至10,946.83点。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。