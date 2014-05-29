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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 14:18 BJT

日本股市：日经指数连续第六个交易日收高，亚股走强支撑人气

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周四小幅收高，连续第六日上涨，亚洲股市走强支撑市场信心，但盘中震荡剧烈，因部分投资人了结近期获利。

日经指数 收涨0.1%至14,681.72点，盘中一度跌至平盘下方。

东证股价指数 上涨0.2%至1,200.68点。JPX日经400指数 上涨0.2%至10,946.83点。(完)
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