表格：加拿大第一季经常帐赤字为123.9亿加元，小于市场预期

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第一季经常帐赤字缩小为123.9亿加元，第四季修正后为156.4亿加元，因商品贸易出现顺差。
以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)
2014年第一季 2013年第四季 第四季 2013年第一季
(修正) (前值)
经常帐 -12.386 -15.644 -16.009 -15.072
商品贸易 +1.561 -2.246 -2.745 -1.664
服务贸易 -6.252 -5.853 -5.858 -6.076
投资收入 -6.608 -6.728 -6.126 -5.942
分析师平均预估第四季经常帐赤字为131.0亿加元。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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