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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 21:01 BJT

表格：加拿大第一季经常帐赤字为123.9亿加元，小于市场预期

路透5月29日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第一季经常帐赤字缩小为123.9亿加元，第四季修正后为156.4亿加元，因商品贸易出现顺差。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2014年第一季 2013年第四季 第四季 2013年第一季

(修正) (前值)

经常帐 -12.386 -15.644 -16.009 -15.072

商品贸易 +1.561 -2.246 -2.745 -1.664

服务贸易 -6.252 -5.853 -5.858 -6.076

投资收入 -6.608 -6.728 -6.126 -5.942

分析师平均预估第四季经常帐赤字为131.0亿加元。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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