CNH动态：人民币即期反弹但贬值压力仍存，多家机构调降人民币年末预估

路透香港5月29日 - 人民币兑美元汇率中间价周四创逾八个月新低，然离岸人民币现汇 低开后却一路反弹，市场美元多头有止损迹象。不过交易员认为，短期内贬值压力仍未释放完毕，价格走势仍有不确定性。而多家机构则调降人民币年末预估。

人民币兑美元中间价 今日调低0.02%至6.1705元，为2013年9月6日以来最弱。然离岸与在岸即期汇价均与中间价反向，交易员表示，场内涌现一些机构抛售美元，料是美元多头有沽盘活动。

“市场本来预期次季末内地数据向好可以带动人民币回弹，但目前人民币还是处横行状态，关注当下内地经济及监管层是否有微调举措。“一位外资行交易员称。

荷兰银行周三报告称，鉴于中国央行引导人民币汇率走低的时间长于之前预期，把人民币/美元今年年末预估从6.05元降低至6.10。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌同日亦表示，由于明显单边升值趋势不再有而双向波动趋势增多，将2014年底人民币兑美元的汇率预测由此前的6.05调整为6.15，将2015年调整为6.10。

本地时间14:27时，离岸人民币现汇 报6.2540，较上日升近100个点子或0.16%；上日收报6.2638。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2540/90，涨幅0.1%，上日尾盘为6.26。

在岸人民币兑美元即期 周四早盘低开高走。交易人士称，即期价格随中间价低开后，几家中资大行抛售美元，支撑人民币走坚；但整体上客盘供需基本平衡，短期内扰动因素影响消失后料恢复区间振荡。

全球汇市方面，美元指数亚洲时段盘初徘徊在两个月高位附近，受益于英镑多仓轧平及欧元持续走软。（完）

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