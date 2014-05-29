背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
1.以下为中国人民银行2014年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 5/29 100 -- 4.00 5/27 200 -- 4.00 5/22 300 -- 4.00 5/20 350 -- 4.00 5/15 870 -- 4.00 5/13 970 -- 4.00 5/8 600 -- 4.00 5/6 600 -- 4.00 4/29 500 -- 4.00 4/24 850 -- 4.00 4/22 1,000 -- 4.00 4/17 950 -- 4.00 4/15 790 3.80 -- 4/15 930 -- 4.00 4/10 700 3.80 -- 4/10 440 -- 4.00 4/8 470 3.80 -- 4/8 160 -- 4.00 4/3 500 3.80 -- 4/3 400 -- 4.00 4/1 500 3.80 -- 4/1 220 -- 4.00 注: 浏览央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。