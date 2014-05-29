《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月29日

路透上海5月29日 - 本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下 年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波 。 业内人士认为，央行上述举措，令中性偏松的政策判断得到强化。半年末时点将至，不排除停止正回购， 甚至启动逆回购以稳定流动性。不过综合多方面因素，全面降准之类的大动作，短期内出台可能性仍不大。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/24-5/30 -- 500 -- 300 -- -- +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/17-5/23 -- 1,850 -- 650 -- -- +1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/10-5/16 400 1,880 -- 1,840 -- -- +440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/5-5/9 -- 600 -- 1,200 -- -- -600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/26-5/4 -- 1,410 -- 500 -- -- +910 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/19-4/25 -- 1,830 -- 1,850 -- -- -20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/12-4/18 -- 2,260 -- 2,670 -- -- -410 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/5-4/11 -- 2,320 -- 1,770 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/29-4/4 -- 1,000 -- 1,620 -- -- -620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。 3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)