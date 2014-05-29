表格：美国第一季GDP环比年率修正值为下滑1.0%，预估为下滑0.5%

路透5月29日 - 美国商务部美周四公布：

* 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为下滑1.0%(预估为下滑0.5%，前值为增长0.1%)

* 第一季最终销售成长0.6%(市场预估为增0.7%)，前值为成长0.7%

* 第一季GDP平减指数为上升1.3%(预估为升1.3%)，前值为升1.3%

* 第一季GDP为2011年第一季降1.3%以来首度下滑

* 第一季消费者支出为增长3.1%(前值为成长3.0%)

* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数上涨1.4%(预估为上涨1.4%，前值为涨1.4%)

* 第一季核心PCE物价指数上涨1.2%(预估为上涨1.3%)，前值为涨1.3%

* 第一季出口下滑6.0%(前值为下滑7.6%)，进口增长0.7%(前值为降1.4%)

* 第一季企业库存为增加490亿美元(前值为增加874亿美元)，此一修正造成GDP减损1.62个百分点

第一季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第一季 第一季 第四季 2013年

修正值 初值

实质GDP环比年率 -1.0 0.1 2.6 1.9

国内产品最终销售 0.6 0.7 2.7 1.7

个人消费支出(PCE)物价指数 1.4 1.4 1.1 1.1

核心PCE物价指数 1.2 1.3 1.3 1.2

GDP隐性平减指数 1.3 1.3 1.6 1.5

消费者支出 3.1 3.0 3.3 2.0

耐久财(耐用品) 1.4 0.8 2.8 6.9

非耐久财 0.4 0.1 2.9 2.0

服务业 4.3 4.4 3.5 1.2

企业投资 -1.6 -2.1 5.7 2.7

房屋投资 -5.0 -5.7 -7.9 12.2

出口 -6.0 -7.6 9.5 2.7

进口 0.7 -1.4 1.5 1.4