澳洲股市：脱离日低近收平，受企业支出计划上修的支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透悉尼5月29日 - 澳洲股市周四收盘近持平，扳回稍早多数跌幅，因数据显示企业支出计划上修，支撑市场信心；但铁矿石价格跌至20个月低点，令矿商股价下跌，限制了整体市场的买兴。
澳洲企业投资第一季再度减少，但2014/15年度支出计划上修，给经济前景带来利好。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跌7.7点或0.1%，收报5,527.2点，但脱离日低5,503.6点。该指标股指周三上涨0.3%。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。