版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 14:42 BJT

澳洲股市：脱离日低近收平，受企业支出计划上修的支撑

路透悉尼5月29日 - 澳洲股市周四收盘近持平，扳回稍早多数跌幅，因数据显示企业支出计划上修，支撑市场信心；但铁矿石价格跌至20个月低点，令矿商股价下跌，限制了整体市场的买兴。

澳洲企业投资第一季再度减少，但2014/15年度支出计划上修，给经济前景带来利好。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌7.7点或0.1%，收报5,527.2点，但脱离日低5,503.6点。该指标股指周三上涨0.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐