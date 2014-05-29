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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 14:47 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳洲市场情绪乐观

0610GMT

* 澳元/美元上涨0.55%，澳元/新西兰元升0.75%，欧元/美元涨0.10%，美元/日圆跌0.16%

* 日股日经指数收高0.1%，中国沪综指跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.17%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.4360%

* 日本审议委员白井早由里称，货币刺激将持续到明年之后

* 日本4月零售销售大降，受累于消费税上调

* 澳洲第一季企业投资下降，但前景亮丽 。(完)

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