台湾货币市场：5月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北5月30日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素 摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,860亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 9,057.20亿台币： 06/03 9,057.20亿台币 紧缩因素： --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估 最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 -------------------------------------------------------------- (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)75亿台币： 06/04 2,764亿台币 06/05 3,973亿台币 06/06 1,119亿台币 06/09 3,154亿台币 06/10 968亿台币 06/11 791.5亿台币 06/12 3,392亿台币 06/13 3,637.5亿台币 06/16 4,009亿台币 06/17 1,036亿台币 06/18 2,323.75亿台币 06/19 2,195.8亿台币 06/20 756亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 *06/25 3,470.80亿台币 *06/26 162.50亿台币 06/27 48亿台币 06/30 43亿台币 07/01 40亿台币 07/02 7亿台币 07/03 93亿台币 --国库券到期690.5亿台币 6/4: 财102-11期273天期国库券到期，金额245.5亿台币。 6/6: 财103-6期28天期国库券到期，金额245亿台币。 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款，银行缴交予台银，台银 隔日上缴国库。2013年委取共66万4,000余件，金额717亿台币。 --6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。此部分 税款为银行透过财金系统当日缴入公库。 --6/18: 财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额预计400亿台币 ，天期为10年期，13日标售。 --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币 ，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12