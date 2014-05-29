表格：美国上周初请失业金人数为30.0万人，预估为31.8万人

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国5月24日止当周初请失业金人数为30.0万人(预估为31.8万人)
* 美国5月24日止当周初请失业金人数四周均值降至311,500万人，创下2007年8月来最低，前周为322,750人(初值为322,500人)
* 美国5月17日当周续请失业金人数降至263.1万人(市场预估为265.0万人)，创下2007年11月以来最低，前周为264.8万人(初值为265.3万)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/24/14 300,000 311,500 -- --
05/17/14 327,000-R 322,750-R 2,631,000 2.0
05/10/14 298,000 323,500 2,648,000-R 2.0
05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0
04/26/14 345,000 320,250 2,676,000 2.0
04/19/14 330,000 317,000 2,761,000 2.1
04/12/14 305,000 312,000 2,674,000 2.0
04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1
* R--为修正值 (完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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