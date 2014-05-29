表格：美国上周初请失业金人数为30.0万人，预估为31.8万人

路透5月29日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国5月24日止当周初请失业金人数为30.0万人(预估为31.8万人)

* 美国5月24日止当周初请失业金人数四周均值降至311,500万人，创下2007年8月来最低，前周为322,750人(初值为322,500人)

* 美国5月17日当周续请失业金人数降至263.1万人(市场预估为265.0万人)，创下2007年11月以来最低，前周为264.8万人(初值为265.3万)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

05/24/14 300,000 311,500 -- --

05/17/14 327,000-R 322,750-R 2,631,000 2.0

05/10/14 298,000 323,500 2,648,000-R 2.0

05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0

04/26/14 345,000 320,250 2,676,000 2.0

04/19/14 330,000 317,000 2,761,000 2.1

04/12/14 305,000 312,000 2,674,000 2.0

04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1