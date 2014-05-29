路透伦敦5月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 英镑/美元：加速下跌，跌破六个月上升趋势线，再加上跌破5月低点1.6731，强化了市场已经在1.70触顶的观点。初步支撑位在3月末高位和4月中旬低点1.6683/72，之后我们预计英镑/美元将跌向2013-2014走势的23.6%回档位和3月低位1.6480/67。

* 欧元/美元：在200日移动均线切入位1.3640下方交投，且显然继续承压。相对强弱指标偏低，但未显示超卖，眼下预计欧元/美元将进一步跌向2014年低位1.3476，随后是2012-2014年上涨趋势线切入位1.3410。日内若出现上涨，预料涨势会在1.3675附近遇阻。

* 欧元/日圆：昨日承压，市场关注目标转移到200日移动均线138.27。值得注意的是，我们怀疑图表上正在发展的可能是一个空头旗形形态--在此之前，欧元/日圆曾跌破一个三角形态，表明一旦其收在200日移动均线下方，料会面临快速卖盘。初道阻力位在5月27日高位139.36。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3598 1.3589 +0.07 -1.07 1.3745

美元/日圆 101.70 101.83 -0.13 -3.42 105.30

欧元/日圆 138.26 138.39 -0.09 -4.40 144.63

美元/瑞郎 0.8976 0.8982 -0.07 +0.54 0.8928

英镑/美元 1.6719 1.6710 +0.05 +0.98 1.6556

美元/加元 1.0862 1.0871 -0.08 +2.28 1.0620

澳元/美元 0.9287 0.9235 +0.56 +4.20 0.8913

新西兰元/美元 0.8483 0.8493 -0.12 +3.38 0.8206

欧元/瑞郎 1.2207 1.2208 -0.01 -0.52 1.2271

欧元/英镑 0.8131 0.8132 -0.01 -2.00 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0237 9.0268 -0.03 +1.99 8.8474

美元/挪威克朗 5.9699 5.9735 -0.06 -1.59 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价