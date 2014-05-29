全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透伦敦5月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 英镑/美元：加速下跌，跌破六个月上升趋势线，再加上跌破5月低点1.6731，强化了市场已经在1.70触顶的观点。初步支撑位在3月末高位和4月中旬低点1.6683/72，之后我们预计英镑/美元将跌向2013-2014走势的23.6%回档位和3月低位1.6480/67。
* 欧元/美元：在200日移动均线切入位1.3640下方交投，且显然继续承压。相对强弱指标偏低，但未显示超卖，眼下预计欧元/美元将进一步跌向2014年低位1.3476，随后是2012-2014年上涨趋势线切入位1.3410。日内若出现上涨，预料涨势会在1.3675附近遇阻。
* 欧元/日圆：昨日承压，市场关注目标转移到200日移动均线138.27。值得注意的是，我们怀疑图表上正在发展的可能是一个空头旗形形态--在此之前，欧元/日圆曾跌破一个三角形态，表明一旦其收在200日移动均线下方，料会面临快速卖盘。初道阻力位在5月27日高位139.36。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3598 1.3589 +0.07 -1.07 1.3745
美元/日圆 101.70 101.83 -0.13 -3.42 105.30
欧元/日圆 138.26 138.39 -0.09 -4.40 144.63
美元/瑞郎 0.8976 0.8982 -0.07 +0.54 0.8928
英镑/美元 1.6719 1.6710 +0.05 +0.98 1.6556
美元/加元 1.0862 1.0871 -0.08 +2.28 1.0620
澳元/美元 0.9287 0.9235 +0.56 +4.20 0.8913
新西兰元/美元 0.8483 0.8493 -0.12 +3.38 0.8206
欧元/瑞郎 1.2207 1.2208 -0.01 -0.52 1.2271
欧元/英镑 0.8131 0.8132 -0.01 -2.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0237 9.0268 -0.03 +1.99 8.8474
美元/挪威克朗 5.9699 5.9735 -0.06 -1.59 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。