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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 15:07 BJT

全球金市：金价连续第三天下跌，触及16周新低

“我认为金价将跌到1,230美元以下，因为没有看到任何实物需求支撑这些更低的价位，”香港永丰贵金属交易主管Peter Fung表示，“市场目前极其看空，美元走强也打压了黄金吸引力。”

尽管金价大幅下跌，最大消费国中国的需求仍未能大幅回升。

黄金投资者也在关注乌克兰局势进展。顿涅茨克周三街头重回相对平静的状态，此前乌克兰东部爆发了亲俄罗斯分离分子的最大规模战斗。

南非新任矿业部长Ngoako Ramatlhodi周三宣布，长达18周的铂金矿工罢工僵局将很快化解，薪资争议双方已经取得进展。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1253.41 -4.73 -0.38

现货银 18.86 -0.16 -0.84

现货铂金 1450.5 2.3 0.16

现货钯金 833.5 -0.6 -0.07

COMEX期金 1253.3 -6 -0.48

COMEX期银 18.88 -0.179 -0.94

汇率

欧元/美元 1.3594

美元指数 80.518

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/朱晓军；审校 李春喜/李婷仪)
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