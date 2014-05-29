全球金市：金价连续第三天下跌，触及16周新低

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
“我认为金价将跌到1,230美元以下，因为没有看到任何实物需求支撑这些更低的价位，”香港永丰贵金属交易主管Peter Fung表示，“市场目前极其看空，美元走强也打压了黄金吸引力。”
尽管金价大幅下跌，最大消费国中国的需求仍未能大幅回升。
黄金投资者也在关注乌克兰局势进展。顿涅茨克周三街头重回相对平静的状态，此前乌克兰东部爆发了亲俄罗斯分离分子的最大规模战斗。
南非新任矿业部长Ngoako Ramatlhodi周三宣布，长达18周的铂金矿工罢工僵局将很快化解，薪资争议双方已经取得进展。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1253.41 -4.73 -0.38
现货银 18.86 -0.16 -0.84
现货铂金 1450.5 2.3 0.16
现货钯金 833.5 -0.6 -0.07
COMEX期金 1253.3 -6 -0.48
COMEX期银 18.88 -0.179 -0.94
汇率
欧元/美元 1.3594
美元指数 80.518
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/朱晓军；审校 李春喜/李婷仪)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。