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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 15:00 BJT

表格：5月20日止日本生胶库存较10日前增加2.9%，至22,514吨

路透东京5月29日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至5月20日的日本生胶库存为22,514吨，较10日前的水准增加2.9%。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日

生胶 22,514 21,880 21,869 21,948 22,017 22,059

天然乳胶 578 575 594 552 574 545

合成胶(固体) 1,570 1,499 1,380 1,378 1,394 1,507

合成乳胶(D.R.C.) 29 29 29 49 49 49

(完)
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