表格：5月20日止日本生胶库存较10日前增加2.9%，至22,514吨

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透东京5月29日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至5月20日的日本生胶库存为22,514吨，较10日前的水准增加2.9%。
以下为分类库存数据(单位：吨)：
种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日
生胶 22,514 21,880 21,869 21,948 22,017 22,059
天然乳胶 578 575 594 552 574 545
合成胶(固体) 1,570 1,499 1,380 1,378 1,394 1,507
合成乳胶(D.R.C.) 29 29 29 49 49 49
(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。