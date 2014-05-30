《台湾金融市场一周展望》景气与资金有利股汇市，债市震荡待欧美变数厘清

* 外资5月续汇入，持有台股水位创新高

* 本地投资人裹足不前，大盘料看回不回

* 经济基本面好转料让央行放手令台币小升

* 债市筹码偏乱震荡加剧，等待欧美变数厘清

记者 董永年

路透台北5月30日 - 不变的宽松资金环境、极力做多的政府、买超不停的外资以及裹足不前的本地投资人，这些要素将支撑已创下40个月收盘高位的台股 稳住多头步伐，并蓄势再创新高。

分析师认为，全球金融市场对欧洲央行(ECB)下周将进一步宽松政策的预期增强，对中国未来可能调降存款准备金率的臆测也未见消弭，这令宽松资金环境短期内难见改变。

万宝投顾总经理蔡明彰表示，美国10年期公债殖利率 一度跌至一年低位，显示出市场对低利率仍将维持相当长时间的预期。而经济的温和好转，让丰沛的资金持续涌入股市。

本周公布的4月景气灯号，已连续第三个月出现代表景气稳定的绿灯，综合判断分数月增4分至29分。瑞展产经研究董事长陈忠瑞认为，景气升温有助维系台股多头格局；最快6月景气灯号就能转成黄红灯、全年经济成长率可望上修至3%。

外资持有台股的水位，也随着景气走高。根据兆丰投顾的统计，外资自2010年以来，波段买超台股逾2,000亿台币共有四次。今年2月中至今长达三个月的买超，无论是时间以及金额，都创下新的纪录，累计已超过2,400亿台币。另根据台湾证交所截至本月23日的统计，外资持有全体上市股票市值已达36.79%，创下历史高位。

不过本地投资人反倒不捧场。蔡明彰指出，指数同样在9,000点之上，2008年5月时的融资余额高达3,600亿台币，如今仅剩下2,050亿，若以融资可借得买股资金六成计算，等于散户在这六年间持有股票的金额减少了2,000亿台币，这些筹码都流向了外资。

不仅是散户，金管会主委曾铭宗就点出，还有一部份大户尚未归队。不过他仍延续过去半年来力挺台股的论调，认为上市柜公司第一季财报表现亮眼，他和外资一样对股市有信心。

“我还希望大户不要那么快回来，散户没期待反而才有惊喜，通常是散户疯狂买进后，才会真正回档。”蔡明彰说。

虽然如此，但台股短线涨幅不小。兆丰投顾建议，无论从本益比或是股价净值比来看，台股都已来到过去三年区间的偏高位置，以最乐观的预期估算，大盘指数顶多到9,600点就触顶，因此还是等待回落至8,600-8,800点再承接较为合宜。

**台币兑美元30.0变支撑**

台币兑美元 也因外资的持续汇入以及国际美元随美债殖利率下滑走弱而偏强，周五盘中来到近两个月高位。

展望后市，交易员认为，外资持续汇入与股市走多让台币易升难贬。此外，台湾经济基本面的温和好转，以及上市柜公司获利成长，将令企业呼吁贬值救出口的声浪降低，央行有放手让台币小幅走升的机会，30.00价位由压力转为支撑，并蓄势向29.800挺进。

“看看下周股市会不会挑战9,200关卡，台币了不起到29.800吧。”一外商银行交易员说。

另一大型公股银行交易员则表示，下周少了出口商月底抛汇的题材，台币升值的压力应该会小一点。主要还是看外资汇入的动能，若还是持续买超台股，外资保管行的美元卖压就有待宣泄。

“大家看(美元)比较空，不愿去买。”他说。

根据金管会统计，截至28日为止，外资累积汇入1,886.66亿美元，若扣除累积至4月的1,863.81亿，5月仍持续净汇入。此前外资已连续八个月净汇入共约188亿美元。

**债市等待欧美变数厘清**

经过上冲下洗的台债，交易员预料因筹码稍乱带来的活泼盘势有机会延续至下周。主要因美债技术线型偏多的格局虽未被破坏，但在下周欧洲央行可望推出宽松政策，美国又有非农数据等重大经济事件的变数下，美债走势亦充满变数，或将进一步影响台债的波动加剧。

本周10年现券103/6 上下波动区间近5基点，显示市场因应10年债第二次增额发行103/6R 开始发行前交易，筹码显得有些凌乱，尚未完全沉淀，殖利率合理水位未能形成共识，买卖方各有所本。

〞我对ECB的宽松政策效果存疑，市场的反应有可能是利多出尽。〞一位大型证券商交易员说。

交易员表示，周五在亚洲盘中，美国10年期公债殖利率自美国盘低位2.40%附近回升到2.47%左右，已隐隐浮现利多出尽的味道。在全球经济局势还未完全明朗之前，尽管有资金行情提供债市支撑，但对殖利率的追价仍显得谨慎，同样道理在台债亦可印证。

此外，除总额高达1,100亿台币筹码的10年券外，下周五也将有五年新券103/9 开始发行前交易。存续期较短的五年券在发行前交易期间一向为证券商偏好放空的标的，也为下周的债券走势投下变数。

市场人士预估，下周10年R券将在较大区间内波动，大交投区间先看1.48-1.532%，1.48%本周下测未能明显站稳，1.532%则为10年券前次标售的得标水位，预料仍将吸引大型银行等终端买盘进驻。

**货市资金料转松**

度过了月底缴税旺季，货币市场人士表示，虽然下周二--6月3日已是5月提存期的最终一日，当日仍将会有大额的营利事业所得税将截缴至大型银行，不过因已过了银行不能跨月拆出的关卡，因此市场调度上将顺畅许多，不排除拆款利率较周五续走疲。

一位民营银行的交易人士说，〞下周会松很多，虽然缴税还是很多，但是会比较好调度。〞

另外一家票券商交易员则表示，先前操作已提前避开月底、期底的落点，因此目前并不担心期底的资金调度情况。

〞反倒是我们现在已经在调月底的钱了。〞她说，6月底由于是季底，预估有更多银行将不承做拆款，更令票券商对季底情势不敢大意。