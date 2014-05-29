中国经济：依视路等镜片生产商违反反垄断法共被罚逾1,900万元--发改委

路透北京5月29日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，依视路、尼康，蔡司、豪雅等主要框架镜片生产企业和博士伦、强生、卫康等主要隐形眼镜片生产企业因维持转售价格行为，违反反垄断法被依法查处，共计罚款1,900多万元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿称，作为眼镜行业市场规模较大、占据较大市场份额的知名品牌商，涉案企业达成并实施了销售镜片的价格垄断协议，达到了固定转售镜片价格或限定镜片最低转售价格的效果，排除和削弱了镜片市场价格竞争，破坏了公平竞争的市场秩序，使相关镜片价格长期维持在较高水平，损害了消费者利益。

发改委称，根据各涉案企业排除限制价格竞争行为违法情节、危害程度，以及配合检查、整改情况等因素，国家发展改革委已责成相关涉案企业所在地价格主管部门依法予以处罚，目前行政处罚事先告知书已下达。

其中，对价格控制力较强，但能够主动整改的上海依视路光学有限公司处上一年度销售额2%的罚款879.02万元；对不能很好配合调查，但能主动整改的北京尼康眼镜有限公司处上一年度销售额2%的罚款168.48万元。

对积极配合调查并主动整改的卡尔蔡司光学（广州）有限公司、北京博士伦眼睛护理产品有限公司和强生视力健商贸（上海）有限公司均处上一年度销售额1%的罚款，分别为176.6万元、369万元（按隐形眼镜片相关市场）和364.37万元。

对主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议有关情况，提供重要证据，并积极主动整改的豪雅（上海）光学有限公司、上海卫康光学眼镜有限公司两家涉案企业，依法免除处罚。（完）

欲浏览详情请点选中国国家发改委网站(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)