《汇市简讯》欧元/美元技术面下档关注1.3263

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
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* 有可能跌向2月12日低点1.3263
* 此处也是1.3295-1.3995涨势的61.8%回档位
* 一目均衡转换线和基准线越来越呈现负面排列
* 持续在1.3645下方交投，走软。这是1.3295-1.3995涨势的50%回档位
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 王冠中)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)