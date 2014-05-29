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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面下档关注1.3263

0653GMT

* 有可能跌向2月12日低点1.3263

* 此处也是1.3295-1.3995涨势的61.8%回档位

* 一目均衡转换线和基准线越来越呈现负面排列

* 持续在1.3645下方交投，走软。这是1.3295-1.3995涨势的50%回档位

* 图表：link.reuters.com/cev69v

(完)

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