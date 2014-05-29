更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.1%，因日圆上涨且日本库存增加

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(更正：因英文原文有误，内文第四段改为“日圆/美元走强”，非“美元兑日圆”)
路透东京5月29日 - 指标东京期胶周四跌至近两周低点，终场挫跌2.1%，因日圆上扬，且日本橡胶库存增加2.9%。
东京工业品交易所(TOCOM)指标11月期胶 跌4.2日圆，结算价报每公斤200.4日圆(1.97美元)。
该合约一度低见200.2日圆，为5月16日以来最低。
“尽管上海期胶上涨，但TOCOM橡胶未能展开同样的走势，日圆/美元走强是原因。“Okato Shoji研究部门总经理Kaname Gokon说。”整体上，市场人气基本偏向下档。“
美元兑日圆 下滑0.1%，报101.73左右，从本周稍早触及的两周高位近102.15日圆回落。
据日本橡胶贸易协会数据显示，截至5月20日，日本港口生胶库存为22,514吨，较10天前高出2.89%。
上海主力9月期胶 下跌165元人民币，收报每吨14,300元人民币。
新加坡交易所6月橡胶合约 最新报每公斤171.00美分，下跌0.7美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/洪曦; 审校 王冠中/艾茂林)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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