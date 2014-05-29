中国社会：新疆为每位赴疆游客奖500元属于误读--新疆旅游局

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透北京5月29日 - 人民网周四报导，针对近日“新疆为每位赴疆游客奖500元”一事，新疆旅游局称这是误读，该活动目前已结束。
人民网援引新疆旅游宣传推广中心范分良称，“新疆为每位赴疆游客奖500元”确实存在，但活动在是在今年1月至4月期间展开，现在已没有这样的活动。
范分良称，该活动是新疆划拨专项资金，为19个内地援疆省市的旅行团来新疆旅游所用，也是为了拉动新疆淡季旅游。
人民网之前报导称，新疆拟为每位到疆游客提供500元奖励，希望以此来提振受近期暴恐事件冲击的新疆旅游业。
上周发生在乌鲁木齐的暴恐事件共造成39人遇难，94人受伤。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。