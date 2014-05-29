中国社会：新疆为每位赴疆游客奖500元属于误读--新疆旅游局

路透北京5月29日 - 人民网周四报导，针对近日“新疆为每位赴疆游客奖500元”一事，新疆旅游局称这是误读，该活动目前已结束。

人民网援引新疆旅游宣传推广中心范分良称，“新疆为每位赴疆游客奖500元”确实存在，但活动在是在今年1月至4月期间展开，现在已没有这样的活动。

范分良称，该活动是新疆划拨专项资金，为19个内地援疆省市的旅行团来新疆旅游所用，也是为了拉动新疆淡季旅游。

人民网之前报导称，新疆拟为每位到疆游客提供500元奖励，希望以此来提振受近期暴恐事件冲击的新疆旅游业。