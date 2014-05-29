中国债市：利率互换低位窄幅波动，进一步向下突破动力暂时不足

路透上海5月29日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四结束连跌转为窄幅波动，因一年期等品种探至近一年低位后，消息面淡静，进一步向下突破动力暂时不足。

银行间资金市场主要回购利率 周四波幅不大，资金供给依旧充裕；央行公开市场今日正回购继续减力，以及九个月期现金定存中标利率大幅走低，均支撑市场对未来资金面的宽松预期。

北京一银行交易员表示，利率互换今日变化不大，最新“基本跟昨儿收盘差不多。”

交易员认为，受半年末等因素影响，银行间市场资金价格明显下探的机会不大。对于已处相对低位的IRS来说，若没有政策或基本面方面的新刺激，进一步向下突破动力不足，更多可能随流动性变化而波动。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。要运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3300/3.4425 3.4671/3.5450 3.6634/3.7450 3.8413/3.9300 3.8487/4.1467

上日 3.3587/3.4627 3.4790/3.5630 3.6720/3.7560 3.8567/3.9467 3.8375/4.1800

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0287/-0.0202 -0.0119/-0.0180 -0.0086/-0.0110 -0.0154/-0.0167 +0.0112/-0.0333

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。