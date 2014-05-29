台湾经济：财政部长称5月海关出口有望较去年同期正成长--中央社

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北5月29日 - 台湾官方通讯社--中央社周四报导，财政部长张盛和表示，5月海关出口有望较去年同期正成长。
中央社引述张盛和指出，虽然5月最后一周还没有过去，但是前三周的海关出口周周皆呈现正成长。换句话说，5月要维持正成长、挑战连续四个月的出口正成长很有机会。
去年5月台湾海关出口金额为262.98亿美元。台湾今年4月出口266亿美元，年增6.2%，高于预期，累计1-4月出口999.2亿美元，年增2.3%。 (完)
台湾海关出口/外销订单数据请点击 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。