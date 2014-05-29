企业结盟：荷兰汇盈资产管理公司收购中国仓储公司易商20%股权

路透香港5月29日 - 荷兰养老金基金资产管理公司--荷兰汇盈资产管理公司(APG Asset Management)及中国仓储公司易商周四表示，汇盈将支付最高6.5亿美元收购易商20%的股权，并建立合资公司在中国开展业务。

易商是私募基金业者美国华平投资集团(Warburg Pincus)所支持的公司，其与荷兰汇盈鉴于中国电子商务热潮而投入开发强劲的仓储需求。合资公司计划在中国各地发展并运营现代物流地产资产。

APG亚太地区非上市地产部门总裁Sachin Doshi在声明中称，“第三方物流、电子商务和国内消费模式近年来不断发展，而现代化的物流设施一直短缺，我们相信中国的物流地产行业未来将长期受益于这些行业趋势。”(完)