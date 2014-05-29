企业结盟：荷兰汇盈资产管理公司收购中国仓储公司易商20%股权

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 荷兰养老金基金资产管理公司--荷兰汇盈资产管理公司(APG Asset Management)及中国仓储公司易商周四表示，汇盈将支付最高6.5亿美元收购易商20%的股权，并建立合资公司在中国开展业务。
易商是私募基金业者美国华平投资集团(Warburg Pincus)所支持的公司，其与荷兰汇盈鉴于中国电子商务热潮而投入开发强劲的仓储需求。合资公司计划在中国各地发展并运营现代物流地产资产。
APG亚太地区非上市地产部门总裁Sachin Doshi在声明中称，“第三方物流、电子商务和国内消费模式近年来不断发展，而现代化的物流设施一直短缺，我们相信中国的物流地产行业未来将长期受益于这些行业趋势。”(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。