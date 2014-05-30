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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:15 BJT

《香港重要政经日程》--5月30日-6月5日

================== 今日重要政经消息=================

5月30日（周五）

-- 金管局公布4月份M-3货币供应。

-- 金管局公布4月底止外汇基金总资产。

-- 金管局公布4月人民币存款。

*-- 香港兴业 公布中期业绩。

*-- 电讯数码 以配售形式在创业板首日挂牌。

--09:00 华晨中国 周年股东大会。

--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。

--10:00 中远国际 周年股东大会。

--10:00 西部水泥 周年股东大会。

--10:00 金活医药 周年股东大会。

--10:00 中国联塑 周年股东大会。

--10:30 第一视频 周年股东大会。

--11:00 神威药业 周年股东大会。

--11:00 新奥能源 周年股东大会。

--11:00 李宁 股东周年大会。

*--11:00 Dynam 全年业绩记者会。

--11:45 中渝置地 股东周年大会。

--14:00 裕元集团 周年股东大会。

--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。

--15:30 华润创业 周年股东大会。

--16:15 华润燃气 周年股东大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月2日（周一）

-- 香港端午节公众假期。

6月3日（周二）

-- 4月份零售销售数据。

--11:00 中信泰富 特别股东大会。

--11:00 联邦制药 周年股东大会。

--11:30 富豪国际 周年股东大会。

--15:30 中国食品 周年股东大会。

6月4日（周三）

-- 领汇房产基金 公布全年业绩。

--10:00 绿地香港 周年股东大会。

--12:00 香港中华煤气 周年股东大会。

--15:30 中粮置地控股 周年股东大会。

*6月5日（周四）

-- 公布汇丰5月份PMI。

-- 普拉达 公布第一季业绩。

--10:00 中粮控股 周年股东大会。

--10:00 雅士利国际 周年股东大会。

--14:30 澳博控股 周年股东大会。

--15:00 天津港发展 周年股东大会。

--15:30 云顶香港 周年股东大会。

--16:00 天津发展 周年股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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