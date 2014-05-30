《香港重要政经日程》--5月30日-6月5日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
================== 今日重要政经消息=================
5月30日（周五）
-- 金管局公布4月份M-3货币供应。
-- 金管局公布4月底止外汇基金总资产。
-- 金管局公布4月人民币存款。
*-- 香港兴业 公布中期业绩。
*-- 电讯数码 以配售形式在创业板首日挂牌。
--09:00 华晨中国 周年股东大会。
--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中远国际 周年股东大会。
--10:00 西部水泥 周年股东大会。
--10:00 金活医药 周年股东大会。
--10:00 中国联塑 周年股东大会。
--10:30 第一视频 周年股东大会。
--11:00 神威药业 周年股东大会。
--11:00 新奥能源 周年股东大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
*--11:00 Dynam 全年业绩记者会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--14:00 裕元集团 周年股东大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
--15:30 华润创业 周年股东大会。
--16:15 华润燃气 周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月2日（周一）
-- 香港端午节公众假期。
6月3日（周二）
-- 4月份零售销售数据。
--11:00 中信泰富 特别股东大会。
--11:00 联邦制药 周年股东大会。
--11:30 富豪国际 周年股东大会。
--15:30 中国食品 周年股东大会。
6月4日（周三）
-- 领汇房产基金 公布全年业绩。
--10:00 绿地香港 周年股东大会。
--12:00 香港中华煤气 周年股东大会。
--15:30 中粮置地控股 周年股东大会。
*6月5日（周四）
-- 公布汇丰5月份PMI。
-- 普拉达 公布第一季业绩。
--10:00 中粮控股 周年股东大会。
--10:00 雅士利国际 周年股东大会。
--14:30 澳博控股 周年股东大会。
--15:00 天津港发展 周年股东大会。
--15:30 云顶香港 周年股东大会。
--16:00 天津发展 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12