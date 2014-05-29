《路透晚报》--5月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：连续第六个交易日收高，亚股走强支撑人气

日经指数周四小幅收高，连续第六日上涨，亚洲股市走强支撑信心。但盘中震荡剧烈，因部分投资人了结近期获利。日经指数收涨0.1%至14,681.72点。东证股价指数上涨0.2%至1,200.68点。JPX日经400指数上涨0.2%至10,946.83点。

--中国股市：沪综指收跌，受优先股发行扩容压力渐近拖累

中国股市沪综指收跌。今日有媒体称优先股7、8月落地的可能性较大，市场对其带来的扩容压力有所担心，大盘出现调整。分析师指出，今日股指在持续反弹后出现一定回落，但整体环境仍有利于其继续震荡反弹。

沪综指收报2,040.595点，跌9.633点或0.47%；上证A股今日成交额694亿元人民币，上日为685亿元。沪深300指数收报2,155.164点，跌0.65%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,150.2点，跌0.59%，成交541,,811手。

--香港股市：恒指收低，腾讯成为最大拖累

香港股市收低，因在中国保险类股涨势带动下录得的升幅在午后缩窄，且升势不敌权重股腾讯走弱的拖累。恒指收跌0.3%，至23,010.14点。恒生国企指数跌0.1%。腾讯控股下挫3.1%。中国官方媒体报导，中国将对包括腾讯旗下的微信等即时通信工具展开为期一个月的专项治理行动。

--汇市：澳元受资本支出数字提振上涨，欧元基本持稳

澳元跳涨逾0.5%，投资者考虑本周外汇市场上的主要走势是否会进一步持续：美元上涨，欧元和英镑回落。欧洲多数地区处于假日，交投因而清淡。今日关注焦点是美国第一季GDP的修正值。

欧洲盘初，澳元兑美元上涨0.54%至0.9286美元。欧元兑美元微涨0.1%至1.3600。

英镑兑美元大致持平，报1.6703美元，英镑兑欧元则小涨0.04%，报0.8136英镑。

美元指数下跌不到0.1%，报80.525，接近周三触及的4月初以来高点80.581。

--欧元债市：德债收益率守在一年低位，因寄望欧洲央行出台宽松举措

德国公债收益率守在一年最低水准，月线有可能连续第五个月下滑，因预期欧洲央行即将放宽货币政策。

德国10年期公债收益率跌1个基点至1.28%；西班牙10年期公债开盘走低1个基点至2.82%，稍高于周三所创的纪录新低2.8%。

--国际油市：布兰特原油回到110美元上方，美汽油库存骤降引发需求增长希望

布兰特原油期货回升到每桶110美元上方，继近期数据显示美国经济走强后，该国汽油库存骤减，市场因此寄望全球最大石油消费国美国的需求将增加。

0838GMT，布兰特原油期货上涨0.24美元至每桶110.05美元。美国原油期货上涨0.10美元至每桶102.82美元。

--金属期市：伦敦期铜小跌，中国经济放缓忧虑再度出现

伦敦期铜从上日所及的三个月高点小幅下跌，中国政府敦促地方政府加速支出以扶助经济后，对于中国经济的忧虑重新涌现。

0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.63%，报6,900.25美元。上海期交所主力8月期铜合约下跌0.8%至每吨48,470元人民币。

--全球金市：金价连续第三天下跌，触及16周新低

金价连续第三天下跌，触及16周新低，因美元走强且主要黄金购买国中国的实货买需疲弱。