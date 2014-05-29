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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 15:58 BJT

《汇市简讯》10年券收益率下滑令美元/日圆承压

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* 10年期公债收益率跌至2.43%，令美元/日圆承压，日低为101.52

* 日圆交叉盘卖盘令其承压，英镑/日圆测试4月中所及的三重底部169.50

* 欧元/日圆在138日圆下方

* 日本央行宣布购买日债对美元/日圆的支撑作用不大

* 14亿101.50-65的期权到期应有助于控制今日走势

* 一目均衡转换线切入位101.48和200日移动均线切入位101.38提供支撑

(完)

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