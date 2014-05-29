《汇市简讯》10年券收益率下滑令美元/日圆承压

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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* 10年期公债收益率跌至2.43%，令美元/日圆承压，日低为101.52
* 日圆交叉盘卖盘令其承压，英镑/日圆测试4月中所及的三重底部169.50
* 欧元/日圆在138日圆下方
* 日本央行宣布购买日债对美元/日圆的支撑作用不大
* 14亿101.50-65的期权到期应有助于控制今日走势
* 一目均衡转换线切入位101.48和200日移动均线切入位101.38提供支撑
(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。