表格：LME金属库存最新变化--5月29日

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透伦敦5月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 172,500 +2,675 锡 10,915 +50 铅 190,850 -1,100 锌 719,600 -1,075 铝 5,199,175 -9,150 镍 283,662 +3,138 铝合金 42,320 -800 NASAAC 61,960 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)