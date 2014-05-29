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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月29日

路透伦敦5月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           172,500            +2,675
    锡            10,915               +50
    铅           190,850            -1,100
    锌           719,600            -1,075
    铝         5,199,175            -9,150
    镍           283,662            +3,138
    铝合金        42,320              -800
    NASAAC        61,960              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品   库存数据      库存分布                 品种   库存数据         库存分布
 种                                                                  
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                      
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化        

 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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