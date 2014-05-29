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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 16:13 BJT

金属期市：伦敦期铜跌1%，中国经济放缓忧虑再度出现

“放缓的风险恐怕比预期严峻，因此政府才谈到微刺激举措，”大华继显矿业分析师Helen Lau指出。

她表示，过去几个月铜价上涨，主要是因季节性需求上升，中国收储，及全球库存下降。

“但7月起将是淡季。何况如果楼市市况不佳，哪来的需求呢？”

0715 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，报每吨6,872美元；上日收低0.2%，但盘中曾触及每吨6,970美元，为3月7日以来最高水准。

上海期交所主力8月期铜合约 下跌0.8%至每吨48,470元人民币。

行业消息人士称，中国炼铝厂开始重开部分闲置产能，因此前铝价自3月触及的五年低点反弹。

另外，参与季度定价谈判的四位消息人士周三表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将7-9月船货的原铝升水大幅上调至少9%，至每吨405-410美元，刷新纪录高位。 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 王冠中)
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