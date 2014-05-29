金属期市：伦敦期铜跌1%，中国经济放缓忧虑再度出现

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
“放缓的风险恐怕比预期严峻，因此政府才谈到微刺激举措，”大华继显矿业分析师Helen Lau指出。
她表示，过去几个月铜价上涨，主要是因季节性需求上升，中国收储，及全球库存下降。
“但7月起将是淡季。何况如果楼市市况不佳，哪来的需求呢？”
0715 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，报每吨6,872美元；上日收低0.2%，但盘中曾触及每吨6,970美元，为3月7日以来最高水准。
上海期交所主力8月期铜合约 下跌0.8%至每吨48,470元人民币。
行业消息人士称，中国炼铝厂开始重开部分闲置产能，因此前铝价自3月触及的五年低点反弹。
另外，参与季度定价谈判的四位消息人士周三表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将7-9月船货的原铝升水大幅上调至少9%，至每吨405-410美元，刷新纪录高位。 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 王冠中)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。