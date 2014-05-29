路透基点：扬州远东联石化2.6亿美元贷款有九家银行参与--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，已经有九家银行加入扬州远东联石化有限公司的2.6亿美元五年定期贷款案。

这九家银行当中有五家担任牵头行兼簿记行，各自承贷3,600万美元，包括：东方汇理银行、中国信托商业银行（额度分配行）、瑞穗银行（代理行）、三井住友银行和台北富邦商业银行。

彰化商业银行、玉山商业银行和台湾合作金库以牵头行身份加入，各自承贷2,700万美元、2,700万美元和2,000万美元。

华南商业银行承贷600万美元。

协议在周四签署。

如此前报导，该笔贷款分为四部分。A档是2.6亿美元贷款，B档是1.3亿美元等值人民币贷款，C档是1.3亿美元等值日圆贷款，D档是1.3亿美元等值欧元贷款。四档加在一起的贷款总额不超过2.6亿美元。

A档利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点，B档利率较人民币香港同业拆息(CNH Hibor)加码150个基点，C档利率较日圆Libor加码140个基点，D档利率较欧元Libor加码190个基点。

从2016年开始，当借款人的税前净利润率超过3%时，A/B/C/D四档的利率也将分别下调到加码135、145、135和185个基点。

如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，则借款人将支付A档贷款的利率差额。

承贷3,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔和18个基点的前端费。承贷2,000-2,900万美元的银行，获得经理行头衔和12个基点的费率。承贷1,000-1,900万美元的银行，有8个基点的费率。

在2.5年的宽限期过后，贷款将分六次每半年不等额偿还：10%（第1次）、15%（第2-3次）和20%（第4-6次）。

贷款由东联化学和PET Far Eastern (Holding) Ltd提供担保，这两家在扬州远东联石化有限公司中持有相同的股份。

资金支持证明书（letter of support）由远东新世纪出具。

所筹资金用于兴建环氧乙烷和乙二醇(ethylene glycol)生产厂。（完）