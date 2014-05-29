台湾央行：共发行135亿台币存单，存单发行余额增114亿台币

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北5月29日 - 台湾央行周四公布，共发行135亿台币存单，与今日存单到期金额21亿相较，存单发行余额增加114亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 115
91天期 0.93 13
182天期 1.05 7
央行上日共发行3,456.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,560.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为668亿台币，累计超额准备为2,718亿台币、加计前期1%的超额准备为3,385亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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