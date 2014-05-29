版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 16:36 BJT

台湾央行：共发行135亿台币存单，存单发行余额增114亿台币

路透台北5月29日 - 台湾央行周四公布，共发行135亿台币存单，与今日存单到期金额21亿相较，存单发行余额增加114亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 115

91天期 0.93 13

182天期 1.05 7

央行上日共发行3,456.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,560.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为668亿台币，累计超额准备为2,718亿台币、加计前期1%的超额准备为3,385亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐