中国公开市场：一级交易商下周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海5月30日 - 业内人士周五透露，因端午假期，中国人民银行公开市场一级交易商可于今日上报下周需求。具体内容包括仍多期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

本周公开市场到期资金环比大减，央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。

中国端午假期为5月31日(周六)至6月2日(下周一)，届时主要金融市场均休市。

下周公开市场有230亿元三年期央票到期，加上1,200亿元正回购到期，当周到期资金量总计1,430亿元人民币。

正常情况下，公开市场一级交易商会于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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