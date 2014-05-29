更正-《全球汇市》澳元受资本支出数字提振上涨，欧元基本持稳

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(更正：因英文原文有误，第五段改为“荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师”，非“RBC Capital Markets”)
* 澳元受到提振，因澳洲企业投资前景乐观
* 美元指数徘徊在上日触及的两个月高位附近
* 欧元走坚，但仍接近3个月低位
* 英镑亦在1.67美元附近持稳，此前下滑
路透伦敦5月29日 - 澳元周四跳涨逾0.5%，投资者考虑本周外汇市场上的主要走势--美元上涨，欧元和英镑回落--是否会进一步得到演绎。
欧洲多数地区处于假日，交投因而清淡。分析师表示，在稍晚美国市场开始交易之前，交易活动可能受限。今日关注的焦点是美国第一季国内生产总值(GDP)的修正值。
欧元本周跌至三个月低位，因对于下周欧洲央行将推出多项货币政策的预期强化。欧元兑美元周四在1.3583支撑位略上方持稳。
澳元走高，得益于良好的澳洲企业投资数据。澳洲统计局发布民间资本支出数据显示，预估2014/15年度的支出为1,371亿澳元，高于前次预估的1,249亿澳元，盖过第一季民间新资本支出下降的影响。
“澳洲经济有意思的地方在于，显示出与中国经济走势背离的一些迹象，”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师Christian Lawrence称。
“澳洲对中国经济放缓的承受情况可能会比大家此前预想的更好，这样的感觉越发强烈。”
欧洲盘初，澳元兑美元上涨0.54%至0.9286美元。过去两周，澳元一直持于长期支撑位约0.92至21日移动均值0.93之间。交易商称澳元在短期内可能难以突破该区间。
英镑和欧元都有所回升，上日分别跌破位于1.36美元和1.67美元的障碍位。
英镑本周的跌势已经使有些人怀疑，英镑兑美元的涨势是否已经触顶。周四的走势显示还这没有定论。英镑是过去一年的大赢家之一。
花旗分析师Josh O'Byrne表示，英镑兑欧元可能尤其有回升空间。
“英镑卖压可能是由暂时性因素所带动，像是月底企业对冲，以及出脱对并购活动利多的押注，”他说。
“虽说在下周一抵押贷款数据出炉前，持审慎态度是合理的，但我们认为，近期欧元/英镑涨势，或许在下周欧洲央行政策会议前一提供了抛售的机会。”
英镑兑美元 大致持平，报1.6703美元，英镑兑欧元 则小涨0.04%，报0.8136英镑。
**美元稳健**
美元指数盘旋在近两个月高点，在上涨后走势暂歇。
美元指数 下跌不到0.1%，报80.525，接近周三触及的4月初以来高点80.581。
对于欧洲央行采取某些政策行动的预期一直在升温，这是近期欧元表现欠佳的一个关键原因。路透访问的48位经济学家中，明显多数认为欧洲央行下周会将隔夜存款利率调降至负值。本周一些决策官员的评论，强化了这种观点。
三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，在6月5日的欧洲央行会议前，欧元很可能处于守势。
他并称，美债收益率(殖利率)近来下跌，可能帮助抑制欧元兑美元的跌势。
“考虑到美债收益率的下跌幅度，我觉得不能那么大举追高美元，虽然可能会有一些空头回补，”Okagawa称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3596 1.3589 +0.05 -1.08 1.3745
美元/日圆 101.56 101.83 -0.27 -3.55 105.30
欧元/日圆 138.09 138.39 -0.22 -4.52 144.63
美元/瑞郎 0.8977 0.8982 -0.06 +0.55 0.8928
英镑/美元 1.6715 1.6710 +0.03 +0.96 1.6556
美元/加元 1.0859 1.0871 -0.11 +2.25 1.0620
澳元/美元 0.9297 0.9235 +0.67 +4.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8492 0.8493 -0.01 +3.49 0.8206
欧元/瑞郎 1.2207 1.2208 -0.01 -0.52 1.2271
欧元/英镑 0.8129 0.8132 -0.04 -2.02 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0310 9.0268 +0.05 +2.08 8.8474
美元/挪威克朗 5.9685 5.9735 -0.08 -1.61 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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