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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 16:33 BJT

新兴汇市：泰铢和菲律宾披索下跌，但月末企业需求推高多数亚币

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.53 101.84 +0.31 +3.69 105.28

坡元 1.2534 1.2562 +0.22 +0.78 1.2632

台币 30.128 30.151 +0.08 -0.59 29.950

韩元 1020.50 1021.40 +0.09 +3.42 1055.40

泰铢 32.76 32.70 -0.18 +0.31 32.86

菲律宾披索 43.87 43.88 +0.02 +1.21 44.40

印尼卢比* 11625.00 11625.00 +0.00 +4.60 12160.00

印度卢比 58.84 58.93 +0.16 +5.04 61.80

马币 3.2125 3.2225 +0.31 +1.96 3.2755

人民币 6.2384 6.2556 +0.28 -2.96 6.0539

* 印尼金融市场因假期休市。(完)

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