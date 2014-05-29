欧元债市：德债收益率守在一年低位，因寄望欧洲央行出台宽松举措

德国商业银行的分析师Michael Leister称，“即便在当前这些水准，德债也受到很好的支撑。”

德国10年期公债收益率 跌1个基点至1.28%，继周三跌至12个月最低水准后巩固走势。

德国借贷成本逐月走低，这是2008年金融危机以来一直未见的趋势。

一公债经纪商称，“当前势头在多头一面，问题是随着市场全面反映出下周ECB采取的措施，涨势会何时消退。”

分析师称，周四欧洲多地假期致使交易清淡，且投资者在月底临近会清仓，本周或不会有再次大涨的刺激因素。不过市场参与人士广泛预期ECB会在下周6月5日的会议上将存款利率下调至负值，并推出针对企业的再融资操作，当前也没有什么沽售压力。

西班牙10年期公债 开盘走低1个基点至2.82%，稍高于周三所创的纪录新低2.8%。(完)

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