欧元债市：德债收益率守在一年低位，因寄望欧洲央行出台宽松举措

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
德国商业银行的分析师Michael Leister称，“即便在当前这些水准，德债也受到很好的支撑。”
德国10年期公债收益率 跌1个基点至1.28%，继周三跌至12个月最低水准后巩固走势。
德国借贷成本逐月走低，这是2008年金融危机以来一直未见的趋势。
一公债经纪商称，“当前势头在多头一面，问题是随着市场全面反映出下周ECB采取的措施，涨势会何时消退。”
分析师称，周四欧洲多地假期致使交易清淡，且投资者在月底临近会清仓，本周或不会有再次大涨的刺激因素。不过市场参与人士广泛预期ECB会在下周6月5日的会议上将存款利率下调至负值，并推出针对企业的再融资操作，当前也没有什么沽售压力。
西班牙10年期公债 开盘走低1个基点至2.82%，稍高于周三所创的纪录新低2.8%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李婷仪/田建华; 审校 李爽/高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。