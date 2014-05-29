欧洲金融：意大利两家银行高管预期欧洲央行将在下周政策会议上降息

路透罗马5月29日 - 意大利联合圣保罗银行(Intesa San Paolo) 和裕信银行(UniCredit) 高管周四表示，他们预期欧洲央行将在下周政策会议上降息，同时推出其他举措来提振经济。

裕信银行执行长Federico Ghizzoni在罗马一项会议场边向记者表示，他预期欧洲央行将降息，并启动购买资产计划，尤其是企业资产。

意大利联合圣保罗银行执行长Carlo Messina亦表示，希望欧洲央行推出“贷款融资”操作，向银行提供用于放款的资金。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)