欧洲金融：意大利两家银行高管预期欧洲央行将在下周政策会议上降息

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透罗马5月29日 - 意大利联合圣保罗银行(Intesa San Paolo) 和裕信银行(UniCredit) 高管周四表示，他们预期欧洲央行将在下周政策会议上降息，同时推出其他举措来提振经济。
裕信银行执行长Federico Ghizzoni在罗马一项会议场边向记者表示，他预期欧洲央行将降息，并启动购买资产计划，尤其是企业资产。
意大利联合圣保罗银行执行长Carlo Messina亦表示，希望欧洲央行推出“贷款融资”操作，向银行提供用于放款的资金。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。