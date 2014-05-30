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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 15:02 BJT

表格：外资中止连六买转卖超台股7.92亿台币，5月共买超336.16亿

路透台北5月30日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超7.92亿台币，中止连六日买超；上交易日修正后为买超42.16亿台币。5月合计买超金额达336.16亿台币，上月则为买超896.61亿。

三大法人今日合计卖超15.18亿台币，上交易日修正后为买超43.39亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/30 -7.92 -2.49 -4.77 -15.18

5/29 +42.16r +1.64 -0.41r +43.39r

5/28 +64.57r +10.27 -0.63r +74.20r

5/27 +5.84r +6.37 -1.95r +10.26r

5/26 +5.99r +10.64 -0.75r +15.88r

5/23 +35.70r +19.61 +4.58r +59.88r

5/22 +55.22r +16.68 +1.24r +73.15r

5/21 -8.58 -9.77 -3.30r -21.65r

5/20 +15.68 +0.24 +2.76r +18.69r

5/19 +45.21r +6.09 -0.52r +50.77r

5/16 +21.57r -9.03 -5.88r +6.66r

5/15 +18.37r +7.19 +1.46r +27.02r

5/14 +76.88r +5.93 -1.99r +80.82r

5/13 +35.46r -9.90 -5.73r +19.83r

5/12 -63.30r -11.54 -0.73r -75.56r

5/9 -56.46 -18.64 -5.79r -80.90r

5/8 +18.38r +0.65 +1.03r +20.06r

5/7 -37.27r -7.98 +1.37r -43.89r

5/6 -22.25 +10.94 -5.29r -16.60r

5/5 -3.06r +13.70 -1.54r +9.09r

5/2 +93.99r +10.32 +1.02r +105.33r

本月累计 +336.16 +50.91 -25.81 +361.25

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +336.16 +50.91 -25.81 +361.25

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

2013

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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