表格：外资中止连六买转卖超台股7.92亿台币，5月共买超336.16亿

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北5月30日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超7.92亿台币，中止连六日买超；上交易日修正后为买超42.16亿台币。5月合计买超金额达336.16亿台币，上月则为买超896.61亿。
三大法人今日合计卖超15.18亿台币，上交易日修正后为买超43.39亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/30 -7.92 -2.49 -4.77 -15.18
5/29 +42.16r +1.64 -0.41r +43.39r
5/28 +64.57r +10.27 -0.63r +74.20r
5/27 +5.84r +6.37 -1.95r +10.26r
5/26 +5.99r +10.64 -0.75r +15.88r
5/23 +35.70r +19.61 +4.58r +59.88r
5/22 +55.22r +16.68 +1.24r +73.15r
5/21 -8.58 -9.77 -3.30r -21.65r
5/20 +15.68 +0.24 +2.76r +18.69r
5/19 +45.21r +6.09 -0.52r +50.77r
5/16 +21.57r -9.03 -5.88r +6.66r
5/15 +18.37r +7.19 +1.46r +27.02r
5/14 +76.88r +5.93 -1.99r +80.82r
5/13 +35.46r -9.90 -5.73r +19.83r
5/12 -63.30r -11.54 -0.73r -75.56r
5/9 -56.46 -18.64 -5.79r -80.90r
5/8 +18.38r +0.65 +1.03r +20.06r
5/7 -37.27r -7.98 +1.37r -43.89r
5/6 -22.25 +10.94 -5.29r -16.60r
5/5 -3.06r +13.70 -1.54r +9.09r
5/2 +93.99r +10.32 +1.02r +105.33r
本月累计 +336.16 +50.91 -25.81 +361.25
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 +336.16 +50.91 -25.81 +361.25
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12